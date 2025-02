Contrasto ai crimini informatici: firmato protocollo tra Questura di Como e Confindustria

Como, 11 febbraio 2025 – Prevenire e contrastare i crimini informatici: è il tema del protocollo firmato oggi in Questura a Como, tra Polizia di Stato e Confindustria Como, alla presenza del Questore Marco Calì, di Manuela De Giorgi, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Lombardia e da Antonello Regazzoni, Direttore Generale di Confindustria Como.

L’obiettivo comune è “sviluppare una sinergia per condividere e analizzare ogni informazione utile a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche delle imprese comasche”.

Basandosi dunque su circolarità delle informazioni e tempestività delle comunicazioni, nella certezza che “la condivisione delle reciproche conoscenze sulle attuali e future minacce cyber, rappresenti un elemento essenziale per lo sviluppo di efficaci azioni operative da mettere in campo per fronteggiare situazioni d’emergenza”.