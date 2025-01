Truffe online, non rispondete al messaggio “posso parlarle un attimo”. Vi svuotano il conto

Milano, 31 gennaio 2025 - La truffa arriva con un messaggio sopratutto whatsapp. La conversazione - spiega il commissariato di Polizia online - inizia con una semplice domanda: “Salve, posso parlarle un attimo?”. Il messaggio arriva spesso dall’estero, ultimamente dall’India. Tanti i lombardi che lo hanno ricevuto.

Un allarme che segue di pochi giorni quello sui falsi sondaggi, le mail farlocche dell’Inps e i bonifici pirata in Lituania.

La truffa

“Rispondendo al messaggio - spiegano gli esperti i- una presunta reclutatrice, utilizzando il nome di una società legittima, ti presenterà un’allettante offerta di lavoro promettendo orari flessibili e retribuzioni elevate. I compiti proposti sono semplici: mettere like, seguire profili social, scrivere recensioni".

Le criptovalute

“Se accetti l’offerta sarà necessario aprire un portafoglio di criptovalute dove verranno accreditati i primi guadagni per il lavoro svolto. A questo punto, conquistata la tua fiducia, il cybercriminale ti chiederà di investire denaro che non verrà restituito”.

Il consiglio

Il primo elemento per riconoscere che si tratta di una truffa è l’uso di numerazioni con prefisso estero. Non rispondere a messaggi inviati da utenti sconosciuti, non cliccare su link sospetti che possono compromettere i tuoi dispositivi, non fornire le tue password di accesso a conti correnti e posta elettronica, e, soprattutto, proteggi i tuoi dati personali.