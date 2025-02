Consegna delle benemerenze civiche. Festa nel giorno di Sant’Apollonia

La città di Cantù celebra il conferimento delle benemerenze civiche nel giorno di Sant’Apollonia. La cerimonia ufficiale si terrà oggi alle 15 nella Basilica di San Vincenzo in Galliano, costruita oltre mille anni fa, con un evento che intende rendere omaggio a chi si è distinto per impegno civico, morale e per il servizio reso alla comunità. L’onorificenza, il massimo riconoscimento cittadino, verrà attribuita quest’anno a tre illustri realtà del territorio: il professor Franco Molteni, il Corpo Musicale Giuseppe Verdi e l’associazione sportiva Pool Cantù 1999 ASD. L’evento sarà accompagnato dalle esecuzioni musicali a cura della Nuova Scuola di Musica di Cantù e avrà inizio con un’introduzione musicale alle ore 15, seguita dal saluto del sindaco, Alice Galbiati. A partire dalle 15.15 si procederà con la consegna ufficiale delle benemerenze ai premiati. Per tutta la giornata in città si farà festa e accanto alle celebrazioni religiose si terrà anche il tradizionale mercato con i prodotti dell’artigianato locale.