Comprare sul Lario costerà fino al 3% in più. Case vacanza in aumento con 1.700 alloggi

Comprare casa sul Lario continua a confermarsi un buon investimento, almeno secondo l’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa che stima anche per il 2025 un aumento dei prezzi al metro quadro tra l’1 e il 3%. Previsioni che sono ancor più ottimiste per il ramo di Lecco, in forte ascesa a livello turistico negli ultimi anni, con i prezzi in aumento dal 3 al 5%, un dato addirittura migliore di Milano dove la forbice è prevista tra il 2 e il 4%. Sul Lario il turismo trascina anche il mercato immobiliare. Negli ultimi dieci anni, la provincia di Como ha registrato un notevole aumento delle case vacanze e degli alloggi gestiti da privati in forma non imprenditoriale. Se nel 2013 su 637 strutture ricettive censite solo 2 erano case vacanza di privati, l’aumento nel giro di pochi anni si è fatto esponenziale fino ad arrivare a oltre 5mila.

Nel capoluogo gli alloggi censiti sulle piattaforme specializzate sono oltre 1.700 per 7.500 posti letto totali. Poi c’è chi cerca casa per sé, con l’intenzione di viverci anche se spesso è costretto a optare per soluzioni meno centrali e lontane dal lago, disponibili a prezzi più contenuti.

"Il prolungamento fino al 2027 dei mutui per i giovani, garantiti dal Fondo Consap, lascia ben sperare per le fasce di età più basse - spiega Fabiana Megliola, responsabile dell’ufficio studi di Tecnocasa -. Riteniamo che le compravendite nel 2025 non si allontaneranno dai volumi del 2024. Le abitazioni che non rispondono a criteri di qualità potranno subire riduzioni di valore. Ci aspettiamo rialzi per le tipologie signorili, di nuova costruzione, efficienti dal punto di vista energetico e inserite in contesti serviti". Ro.Can.