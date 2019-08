Como, 19 agosto 2019 - Sono "saltate" ben 14 patenti grazie ai controlli effettuati dai carabinieri che domenica sera hanno organizzato un posto di blocco a Camerlata, in via del Lavoro. Da mezzanotte alle 5 del mattino è stata una strage di patenti ritirate ad automobilisti, quasi tutti sotto i trentanni, risultati positivi all'alcool test. In un caso il ragazzo al volante aveva una concentrazione addirittura di 1,4 grammi per litro, pari a quasi tre volte il limite stabilito dalla legge.

Per tutti loro è scattata la multa e il sequestro dell'auto.