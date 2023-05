Como, traffico rallentato per i cantieri: caos in strada a Camerlata

Como – Asfaltature, manutenzioni strade e cantieri: almeno una settimana di caos stradale a Camerlata, a cui si aggiunge la chiusura del passaggio a livello di via Scalabrini. L’avvio dei lavori di asfaltatura nella zona tra via Napoleona e piazza Camerlata, che si svolgono esclusivamente in orario notturno, ha comportato il forte rallentamento del transito, anche in orario diurno, lungo una delle principali via di accesso alla città.

La zona interessata è solo quella in direzione sud verso piazza Camerlata, con deviazione verso via Rimoldi da piazza San Rocco. In tutta la zona interessata dai lavori, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. I lavori proseguono fino al 19 maggio, a blocchi di 400 metri, con la fresatura notturna dell’asfalto e la gettata del nuovo asfalto la notte successiva. La strada nelle ore diurne sarà percorribile, ma a velocità ridotta e con inevitabili ricadute sulla fluidità del transito. In discesa verso Como, il transito non subirà deviazioni, ma potrebbero esserci tratti di senso unico alternato e deviazioni di corsia. Un altro lotto i lavori riguarda il passaggio a livello di via Scalabrini, che rimarrà chiuso fino alle 6 di sabato mattina, a causa di lavori di manutenzione di Trenord.