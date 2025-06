Milan Club, festa di fine anno a “casa“ dell’Inter: "Ma non è uno sfottò, evento organizzato da tempo"

APPIANO GENTILE (Como)Filippo Galli, Rodolfo "Rudy" Tavana e Rinaldo Belluschi ospiti illustri alla festa del Milan Club Appiano. Nel post partita più nero dei "cugini" nerazzurri, sconfitti pesantemente la sera prima dal Paris Saint Germain nella finale di Champions League, il Milan Club Appiano, come di consueto, si è ritrovato al Ristorante La Pinetina, proprio adiacente al centro sportivo d’allenamento interista, per festeggiare la fine di un’annata da annoverare come "avare di soddisfazioni". Ma quella di ritrovarsi alla Pinetina non è una provocazione verso i "cugini" perché il Milan Club aveva scelto location e data della festa di fine anno già tanti mesi fa. Malgrado i rossoneri in campo abbiano faticato, il Milan Club Appiano ha sempre dato il suo supporto, sobbarcandosi trasferte in mezza Italia."E’ stata una bellissima festa – dice Alessio Peron, presidente del Milan Club Appiano-. Il club è in ottima salute e conta 670 iscritti, compresa la sezione Valle Intelvi che si appoggia a noi"

F.D’E.