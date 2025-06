Morta di overdose: "Caso da archiviare"

La sua morte era stata causata da un’overdose di cocaina, avvenuta il 24 luglio dello scorso anno, quando la donna - ex titolare di un locale pubblico della zona e molto conosciuta - era stata trovata senza vita, a 45 anni, nella sua abitazione di Porlezza. Una circostanza che aveva spinto il sostituto procuratore di Como, Alessandra Bellù, a disporre l’autopsia e poi ad aprire un fascicolo a carico di un amico della vittima, un uomo di 38 anni anche lui residente in alto lago, con l’ipotesi di "morte come conseguenza di altro delitto". I primi accertamenti avevano infatti spinto a ritenere che fosse stato lui a cedere la dose di stupefacente risultata letale, ma ora, dopo mesi di indagini condotte dai carabinieri di Porlezza, la Procura ha deciso di chiedere l’archiviazione davanti all’impossibilità di dimostrare che lo stupefacente assunto dalla donna quel giorno provenisse esattamente dall’indagato con cui la vittima si frequentava in quell’ultimo periodo.

Pa.Pi.