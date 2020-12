Como, 28 dicembre 2020 - Nella città di Como, e in tutto il territorio della provincia che si è svegliato sotto la nevicata, l’intervento che sta maggiormente impegnando i vigili del fuoco in queste ore è il taglio di rami e piante pericolanti, schiacciati dal peso della neve. Como, Lomazzo, Guanzate e Cermenate sono le località in cui si sono concentrati i principali interventi, nonostante le difficoltà di transito dei mezzi pesanti. In alcuni casi le squadre sono intervenute anche con l’autogru, per raggiungere fronde a diversi metri di altezza, prima che cedessero rischiando di precipitare su veicoli o persone.

