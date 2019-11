© Riproduzione riservata

Como, 8 novembre 2019 - Oltresono coinvolti in une la tutela delle risorse ambientali. Caio Plinio, Paolo Carcano, Castellini e Teresa Ciceri, con i professori referenti, hanno infatti aderito al progetto educativo della società di distribuzione del gruppo, partecipando con 23 classi dalla prima alla quarta.L’iniziativa è articolata in due momenti. Una, quando sarà allestita una mostra interattiva multimediale a coronamento degli approfondimenti sviluppati nelle aule. Le lezioni sono iniziate questa mattina e saranno completate a fine mese. In aula i ragazzi avranno un primo approccio sul tema acqua/risorse/rifiuti partendo dai dati a livello globale per poi calarsi nella realtà locale.Verrà promosso un confronto tra acqua in bottiglia e acqua del rubinetto per, la sicurezza dell’acqua tra bottiglia e rubinetto, l’acqua e la pubblicità al fine di promuovere nuovi stili di vita e buone pratiche quotidiane a beneficio dell’ambiente. L’esposizione in cui sfoceranno i focus svolti nelle classi sarà articolata in aree tematiche, con accenti su: la disponibilità, l’accesso, gli usi, i consumi, le acque minerali, l’inquinamento, i disastri ambientali, la desertificazione, i conflitti, la gestione globale e locale, l’acqua virtuale, la solidarietà, il diritto.Oltre alla formazione in classe e alla partecipazione alla rassegna, gli istituti aderenti all’iniziativadelle sedi al fine di incoraggiarne l’utilizzo.Acsm Agam reti gas acqua ha inoltre assicurato collaborazione al, intervenendo con i propri tecnici all’incontro di formazione rivolto ai docenti delle scuole aderenti in programma a Cantù il 26 novembre, in cui in materia idrica saranno approfonditi il quadro normativo, gli aspetti qualitativi, il sistema dei controlli. La giornata si concluderà trattando l'acqua nei rapporti Nord-Sud del mondo a cura della formatrice che si occuperà dei corsi nelle scuole e della mostra interattiva.“Con questa iniziativa prosegue il nostro impegno. I valori che guidano le nostre politiche, come documentato dal Bilancio di Sostenibilità adottato quest’anno, si fondano sullo sviluppo sostenibile e sull’uso consapevole delle risorse - hanno sottolineato il vicepresidente del gruppo,, e l’amministratore delegato di Acsm Agam reti gas acqua,–. È importante investire nelle campagne di sensibilizzazione, coinvolgendo in particolare gli studenti che sono i primi interpreti di un modello di crescita attento all’ambiente e alle buone pratiche quotidiane”.