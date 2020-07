Alla guida di una Bmw si è scontrata con una moto, facendo sbalzare la passeggera, una donna di 41 anni che è rimasta ferita. Ma G.N., 42 anni di Como, non si è fermata a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto domenica sera alle 21.30 tra viale Roosevelt e via Italia Libera, dove l’auto guidata dalla donna, si è urtata con una Honda. La 42enne non ha fatto molta strada, perché sul luogo dello scontro, è rimasta la targa dell’auto, grazie alla quale la polizia locale di Como poco dopo è arrivata a casa sua, in via Colli. Qui la donna si è prima scagliata contro gli agenti, minacciandoli anche con un coltello da cucina. Poi è uscita dalla finestra e si è arrampicata su un cornicione, proseguendo nelle sue minacce. Fino a essere fatta scendere e arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Ieri mattina è stata processata per direttissimo davanti al giudice monocratico.

Pa.Pi.