Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody in tribuna: il Sinigaglia sempre più glamour

Como, 15 dicembre 2024 – Ormai il Sinigaglia può considerarsi una succursale di Hollywood. Questa sera ad assistere a Como-Roma, chiusa con il successo dei ragazzi di Fabregas su quelli di Ranieri, c’erano tre spettatori d’eccezione: Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody.

Piccolo ripasso al volo: Keira Knigtley è l’attrice britannica arrivata al successo grazie al film "Sognando Beckham” del quale era co-protagonista peraltro Fassbender, collega irlandese che nel 2016 ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista per Steve Jobs.

L'attore Adrien Brody in tribuna al Sinigaglia

Oscar che Brody invece si è aggiudicato nel 2002 per la sua magistrale interpretazione di Władysław Szpilman ne “Il pianista” di Roman Polanski e ora è a caccia della seconda statuetta per il film “The Brutalist”, in cui interpreta l'architetto László Tóth.

I tre sono stati intercettati più volte dalle telecamere mentre seguivano la partita sorseggiando una birra. Non solo loro, però: sulle tribuna del Sinigaglia c’era anche Javier Zanetti, ex nerazzurro e oggi vice-presidente dell’Inter. Non è la prima volta che allo stadio vista lago si avvistano star internazionali del cinema impegnate a fare il tifo per la squadra di casa.

Javier Zanetti, oggi dirigente dell'Inter

Pochi mesi, in occasione di Como-Parma (1-1) fa era stata la volta di Hugh Grant e Andrew Garfield. Il re della commedia romantica inglese, grande appassionato di calcio, era in tribuna autorità insieme alla moglie Anna Eberstein e si è anche prodotto in una calorosa esultanza al gol del pareggio casalingo. Poco lontano dalla coppia c’era Garflied, stella di Hollywood nota al grande pubblico per aver interpretato Spiderman in diversi film.

Entrambi erano invitati da Mirwan Suwarso, top manager del gruppo Harton che per il colosso indonesiano sta seguendo in prima persona il “progetto Como”.