Como, pensionato si perde durante la passeggiata del mattino: soccorso dalle Volanti

Como, 13 luglio 2024 – Uscito di casa per fare una passeggiata, ha perso l’orientamento e non riusciva a ritrovare la strada. L’uomo, un pensionato di 89 anni della provincia di Varese, che si trovava a Como ospite del nipote, a Prestino, per il periodo estivo, questa mattina all’alba si è allontanato per fare due passi nel quartiere.

Ma poi, disorientato, non è più stato in grado di ritrovare la via di casa. È stato notato da una donna che ha chiamato il 112, facendo intervenire una pattuglia della Squadra Volante. I poliziotti sono riusciti a farsi raccontare l’accaduto e a risalire al alcuni dati riconducibili all’identità dei famigliari dell’anziano signore. In pochi minuti, il tempo necessario a svolgere gli accertamenti tramite i colleghi della centrale operativa, ed è arrivato il nipote dell’anziano al quale, è stato affidato il pensionato. Consentendogli di tornare a casa.