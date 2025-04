Furto di alimenti al supermercato per un valore di 60 euro: due ragazzine di 15 e 16 anni, rispettivamente di Como e di Erba, sono state denunciate a piede libero dalla Squadra Volante, intervenuta in un supermercato della zona stadio. Su disposizione del magistrato della Procura per i Minorenni sono state denunciate a piede libero e poi riaffidate ai genitori.