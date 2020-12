Como, 7 dicembre 2020 - Proseguono i controlli sul territorio per il rispetto delle norme anti-Covid. Nel corso dell'ultima settimana grazie all'impiego di 826 tra poliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale sono stati controllati 1.055 veicoli e identificate 3.017 persone. Alla fine sono state sanzionate 85 persone che sono state trovate fuori dal loro Comune di residenza senza un valido motivo oppure hanno eluso il coprifuoco serale. In un caso si è proceduto con una denuncia nei confronti di una persona che ha evaso l'obbligo di rimanere in isolamento dopo essere risultata positiva al Covid.

I controlli hanno interessato anche 340 attività commerciali e in un solo caso si è proceduto con sanzione.