Turista francese annegato a Bellagio: salma restituita ai familiari

Si chiamava Jacques Marie Ernest Babled ed era originario della zona di Le Havre il turista francese di 75 anni annegato giovedì sera sera mentre faceva il bagno nel lago. In Italia per una vacanza con la moglie, si era immerso prima delle 20, da una spiaggetta nel tratto davanti a via Sfrondati, a Pescallo. Ma la moglie lo ha visto inabissarsi senza più riemergere, capendo subito che era successo qualcosa. I soccorsi sono subito scattati: assieme ai carabinieri di Bellagio sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra di sommozzatori da Milano, che dopo ripetute immersioni durate circa un paio d’ore, lo hanno individuato verso le 22, a 7 metri di profondità, ormai senza vita. Il medico del 118 ha fatto un tentativo di rianimazione, nonostante la lunga permanenza in acqua, ma senza esito. L’uomo potrebbe essere stato vittima di un malore o di una congestione, ma in ogni caso il magistrato di turno ha subito disposto la restituzione della salma ai parenti. Paola Pioppi