Como, incidente ‘transfrontaliero’ in Canton Yicino tra un comasco e un varesino

Como, 9 ottobre 2023 - Un incidente in trasferta, tra un comasco e un varesino, ha provocato gravi problemi al traffico in Canton Ticino.

Tutto è accaduto poco dopo le 15.30 a Grancia, in via Cantonale, dove un camion alla guida del quale si trovava un 57enne residente in provincia di Como, si è immesso in una rotatoria e ha travolto un motociclista di 26enne, anche lui italiano ma residente a Varese.

Ad avere la peggio il giovane che ha riportato gravi traumi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Toccherà agli agenti ricostruire l’esatta dinamica e determinare le responsabilità dello scontro