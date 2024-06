Como, ‘Immensamente musica’ per sostenere la mensa di solidarietà

Como, 28 giugno 2024 - “Immensamente musica” è l’appuntamento in musica organizzato per domenica 30 giugno nel giardino di Casa Nazareth per sostenere la mensa di solidarietà.

Alle 11.30, nella sede di via Don Luigi Guanella 12 a Como, si esibirà il duo per pianoforte e voce soprano formato dalla pianista Cristina Perego e dalla cantante Francesca Greppi. Protagoniste saranno le musiche di Tosti, Mendelsson, Mascagni, Puccini, Strauss e Gastaldon, seguite da momento conviviale con degustazione di un aperitivo.

L’appuntamento - organizzato dagli enti che sostengono il progetto di Casa Nazareth - è aperto a tutti con ingresso libero e con offerta, e vuole dare anche la possibilità a ognuno di conoscere, condividere e sostenere la mensa di solidarietà per le persone senza dimora, aperta tutti i giorni dell’anno a pranzo e a cena dal 2021, e che vede ogni giorno circa 200 ospiti accolti da operatori e volontari del servizio.

Cristina Perego ha studiato a Como con Nery Signorino presso l’Accademia M. E. Bossi e si è diplomata al conservatorio di Verona, da oltre trent’anni si dedica all’insegnamento ed è direttore della scuola “Il flauto magico” di Cermenate. Francesca Greppi è diplomata in Canto presso il Conservatorio di Bologna e in Canto barocco al conservatorio di Cesena, e svolge il dottorato di ricerca in Arti, storia e società all’Università di Bologna.