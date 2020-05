Como, 12 maggio 2020 - E' arrivata in serata direttamente da Palazzo Lombardia la notizia che a Como attendevano ormai da mesi: i lavori sul lungolago ricominceranno, probabilmente a già a partire dal prossimo luglio allo scadere dei 45 giorni previsti dal contratto per concludere i sopralluoghi e dare il via al cantiere.

"Trascorso il periodo di blocco dei nuovi cantieri a causa dell'emergenza Covid-19 è stato possibile firmare il contratto che, di fatto, dà l'avvio alle attività preliminari a cura dell'impresa appaltatrice. Prima della consegna per l'avvio effettivo dei lavori che dovrà comunque avvenire secondo la legge, entro 45 giorni dalla stipula del contratto odierno". Spiega l'assessore agli Enti Locali, Massimo Sertori che ha seguito la questione paratie insieme al sottosegretario Fabrizio Turba.