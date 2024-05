Como, "Eureka! Funziona!": premiati i migliori giocattoli realizzati dagli studenti

Como, 13 maggio 2024 - Si è svolta questa mattina al Teatro Sociale di Como la finale della decima edizione di “Eureka! Funziona!”, organizzata da Confindustria Como nell’ambito del progetto lanciato da Federmeccanica in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per orientare gli studenti delle scuole primarie al “saper fare”, a cui hanno aderito 11 scuole comasche, per un totale di 600 allievi. I piccoli studenti e le loro maestre hanno costruito, a partire da un kit fornito da Federmeccanica, un giocattolo che avesse quale unica caratteristica vincolante quella di essere mobile. Un’esperienza di creatività e conoscenza, che ha spinto i piccoli inventori a utilizzare in modo creativo alcune delle conoscenze acquisite in ambito disciplinare. Questa mattina, i gruppi di lavoro hanno presentato i progetti costruiti nei mesi scorsi secondo le indicazioni contenute nel kit.

La giuria ha scelto come vincitore il giocattolo “Idrovulcano”, realizzato dagli alunni e dalle alunne della Scuola Primaria “G. Giussani” di Brunate, Istituto Comprensivo Statale Como Lago. Seconda posizione per la squadra della Scuola Primaria “Don G. Salice” di Torno, Istituto Comprensivo Statale Como Lago, con il progetto “Ufo Extralariani” e il terzo premio, votato dalle alunne e dagli alunni presenti in sala, è stato assegnato a “Minigolf”, realizzato dai bambini e dalle bambine della Scuola Primaria San Vincenzo di Erba. A titolo sperimentale, per questa edizione è stata coinvolta anche la Scuola Secondaria di Primo Grado San Carpoforo di Como, premiata per il progetto “Camion”. I vincitori hanno ricevuto buoni per l’acquisto di materiale didattico o per visite a carattere culturale per tutta la classe. A tutte le classi verranno inoltre consegnati biglietti omaggio per la futura programmazione del Teatro Sociale.