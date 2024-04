Como, direttori degli uffici postali a lezione antifrode per aiutare le vittime di raggiri

Como – Direttori degli uffici postali del Comasco a lezione antifrode. Un corso mirato per sensibilizzare il personale sui temi della sicurezza e del contrasto di truffe e raggiri ai danni dei clienti. L’Ufficio Postale è, infatti, il primo luogo in cui si recano i cittadini che sospettano di essere stati vittima di una frode, e la velocità di intervento del personale è un elemento chiave per poter bloccare tempestivamente le eventuali transazioni avviate, o le carte di credito compromesse nel caso in cui il cittadino avesse fornito i dati riservati, come credenziali e pin.

Nei casi sospetti, il personale degli Uffici Postali si può rivolgere ai due centri dedicati alla prevenzione delle frodi, il Fraud Prevention Center di Roma e il Centro di Monitoraggio Frodi di Torino. “Lo scopo di questo momento formativo - dice Alessandra Maida di Poste Italiane – è portare a conoscenza dei colleghi le casistiche principali, alcuni esempi concreti di truffe e di fornire loro indicazioni e strumenti per poter intervenire. Riconoscere un tentativo di truffa è fondamentale per evitarla”, che aggiunge: “I truffatori non possono fare nulla senza l’aiuto delle stesse vittime, quindi la prima cosa alla quale prestare la massima attenzione sono i falsi operatori di Call Center: Poste Italiane non chiede mai in nessuna modalità le credenziali di accesso, i codici di sicurezza, i pin di carte di credito né chiede mai di installare app come strumento per la sicurezza”.