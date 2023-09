Como, inaugurata la Casa di Elide: un appartamento per accogliere i più fragili

Como, 16 settembre 2023 – “Insieme si può” era il moto di Elide Greco, con il suo impegno, durato tutta la vita, a favore dei più fragili. Alla sua memoria Fondazione Scalabrini ha dedicato la casa che ha ristrutturato in via Turati a Como, all’interno di un condominio di edilizia popolare.

L’appartamento infatti è di proprietà del Comune che lo ha assegnato alla Fondazione in concessione per 15 anni, affinché lo destinasse ad accogliere famiglie sfrattate della città, dopo anni di abbandono. La ristrutturazione è costata oltre 30mila euro, ma già mercoledì l’abitazione ospiterà una mamma con il suo bambino.

Completamente rimesso a nuovo, il bilocale di via Turati è stato arredato con mobili usati di qualità rifunzionalizzati dal progetto di arredo sociale “Di nuovo”, promosso da una cooperativa sociale che ha aperto da poco una sede a Como e inserisce al lavoro persone in difficoltà (arredosociale.it).

“Fondazione Scalabrini festeggia i suoi 20 anni – afferma la presidente Francesca Paini – inaugurando la sua venticinquesima casa. Questa notte 76 persone dormiranno nei nostri alloggi. Sono numeri importanti, i più alti di sempre per noi. Ma sappiamo bene che i nostri risultati si devono all’aiuto di tutti: dal gruppo La Breva 70 della Stecca di Como, al negozio Mercatopoli di Villa Guardia che ci sostiene, dal Comune di Como ai molti privati e enti che ci sono sempre vicini”.

I vicini di casa si sono già interessati al progetto: chi ha portato piccoli regali di benvenuto per la bambina, chi ha dato una mano con piccoli aiuti per facilitare il lavoro di ristrutturazione. “Sei mesi dopo la rinascita della casa comunale di via San Bernardino, questo è il secondo appartamento che la Fondazione Scalabrini ha rimesso a nuovo – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Roperto –. L’emergenza abitativa è grande: per affrontarla serve la collaborazione tra il Comune e il Terzo Settore”.

Per festeggiare l’inaugurazione con amici e nuovi vicini di casa, Fondazione Scalabrini ha organizzato un piccolo momento di festa animato dalla scuola di ballo di Elide, International Dance di Lipomo che ha danzato per ricordarla, insieme al tanto bene che ha fatto. Per sostenere il progetto: www.fondazionescalabrini.it