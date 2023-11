Como, camionista ubriaco al volante. Gli agenti lo bloccano e “chiamano il sostituto”

Como, 14 novembre 2023 - Ha attraversato la Lombardia sbronzo al volante del suo camion un autista 42enne bielorusso fermato dalla Polizia cantonale e sottoposto a un controllo con l’etilometro in Canton Ticino.

L’uomo era alla guida di un tir immatricolato in Lituania ed era diretto in Francia, ma siccome il tasso di alcol nel suo sangue era pari a 0,67 milligrammi per litro è stato fermato.

Oltre all'alcolemia, l'autoarticolato risultava sovraccarico così l’autista è stato denunciato per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di ebrezza.

Gli è inoltre stato impedito di proseguire il viaggio e al suo posto è arrivato un collega che ha preso in consegna camion e carico proseguendo il viaggio.