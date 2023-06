Como, Beyonce, Jay-Z e Hedi Klum in vacanza sul lago

Como, 30 giugno 2023 - In attesa di George Clooney che è atteso nei prossimi giorni a Villa Oleandra sul Lario non mancano i vip e le star come Beyonce e il marito Jay-Z che durante il tour europeo della cantante hanno approfittato di una pausa per concedersi un po’ relax sul lago. I due sono stati ospiti dell'amico Jack Dorsey co-founder di Twitter inserito da Forbes nella classifica degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio personale di 4,2 miliardi di dollari.

Como, vip e star in vacanza sul Lario

Dopo di loro è arrivata sul Lario la modella Heidi Klum, in vacanza nel nostro Paese con il marito Tom Kaulitz, il chitarrista dei Tokio Hotel che ha sposato nel febbraio del 2019. La modella che è stata legata anche a Flavio Briatore, da cui ha avuto una figlia, e al cantante Seal, è una star del glamour internazionale e nell’ultimo anno è stata protagonista anche di un programma molto seguito in tv nel suo paese natale, la Germania.

Como, vip e star in vacanza sul Lario

Dopo Venezia la modella e il marito si sono concessi una vacanza sul lago di Como alloggiando in un resort e dedicandosi a gite in motoscafo e nuotate nelle baie tra Tremezzina, Bellagio e Cernobbio. Naturalmente condivise con i follower via social.