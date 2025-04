La notte del 6 maggio dello scorso anno, Salvatore D’Addetta, pensionato di 68 anni aveva accoltellato la ex compagna all’interno di una abitazione di via Montegrappa a Mariano Comense in cui convivevano, una donna peruviana di 56 anni. Ieri è comparso davanti al Gup di Como per essere processato con rito abbreviato, accusato di tentato omicidio.