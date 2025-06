Comitato soddisfatto: "Salvaguardare viabilità e urbanistica"

Le osservazioni della Soprintendenza sul nuovo Stadio Sinigaglia saranno certamente ben accolte dai residenti, che ad aprile si sono costituiti in un "Comitato di tutela zona stadio", e mobilitati per sollecitare una maggiore attenzione alla tutela di un quartiere che è custode di opere architettoniche e artistiche legato al periodo Razionalista, di grande pregio e valore storico, realizzate e implementate nel tessuto urbanistico di quell’area, con un preciso equilibrio nel rispetto dei valori dell’estetica urbana del territorio.

Un organismo spontaneo, privo di connotazioni politiche, che si è costituito con il preciso obiettivo di "salvaguardare l’integrità e la funzionalità dell’equilibrio urbano della viabilità della città di Como", e in particolare attorno al nuovo tempio del calcio lariano. Le conclusioni a cui è giunta la Soprintendenza, che non solo ridimensionano l’imponenza dell’impianto, ma gli impongono una rivisitazione dettata esattamente dalla necessità di rispettare l’estetica dei luoghi e i loro equilibri progettuali, sia storici che attuali, sembrano andare esattamente nella direzione invocata dagli stessi residenti e dai cittadini che si sono uniti per dare voce a questa richiesta. Il nuovo progetto, vista la sua delicata collocazione, dovrà quindi rispettare logiche di rispetto culturale e dei luoghi, prima che commerciali o ludiche.

Il Comitato, nel suo tentativo di creare anche un dibattito pubblico, andava esattamente in questa direzione: perseguire "una visione lungimirante, in cui lo sviluppo urbanistico non sia meramente speculativo, ma generi valore condiviso e protezione del territorio per le generazioni future, a discapito di una prospettiva di un nuovo stadio multifunzionale, di dimensioni e impatti sproporzionati o con funzioni commerciali e turistiche eccessive".

Pa.Pi.