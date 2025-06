San Primo: "Sì al parco. No allo sci"

L’idea di istituire un Parco Locale di Interesse Sovracomunale per il Monte San Primo, lanciata dalla Comunità Montana Triangolo Lariano, piace al Coordinamento Salviamo il Monte San Primo. "Un’ipotesi – dicono - già lanciata dal nostro Coordinamento alcuni mesi fa. L’individuazione di un parco potrebbe rappresentare un passo in avanti verso la tutela del territorio montano, che ha confini propri di tipo geografico, diversi da quelli comunali". Tuttavia, aggiungono, "non vorremmo che l’idea, lanciata solo ora, della creazione di un Parco sovracomunale, rappresenti per la Comunità Montana solo un’occasione per confondere le acque, per continuare con un progetto, il cui costo complessivo supera i 5 milioni di euro di fondi pubblici, che è dannoso per la natura e per la collettività, ma che evidentemente appare irrinunciabile al presidente della Comunità Montana e al sindaco di Bellagio". Infatti, prosegue il Coordinamento, "il sindaco di Bellagio ritiene che il progetto, da lui definito “ecologico“, mentre noi lo definiamo "anti-ecologico", per il San Primo si integri benissimo con un parco di tutela, ma ricordiamo che solo un paio di anni fa lo stesso sindaco presentava il medesimo progetto come finalizzato unicamente a favorire l’attrattività sportiva e turistica e la competitività di territori e imprese". E concludono ricordando che "la primaria salvaguardia dell’ecosistema montano è incompatibile con il progetto sviluppato per il San Primo, in particolare la parte che riguarda gli impianti sciistici e di innevamento artificiale, oltre che i nuovi parcheggi che determineranno consumo di suolo e il taglio del bosco". Pa.Pi.