Coltellata al fianco, versione da verificare

Ha riferito di non conoscere chi l’ha ferito, ma l’episodio è tutto da chiarire. Capodanno sfociato in una coltellata al fianco per un diciottenne di origine egiziana, ferito nella notte tra il 31 dicembre e il Primo gennaio in centro a Brescia. Il giovane straniero è stato soccorso nei paraggi dell’ingresso della stazione della metropolitana in piazza Vittoria, e poi condotto in ospedale, a Civile, in codice giallo. La ferita per fortuna non è profonda, e si ipotizza sia stata vibrata con un taglierino o una piccola lama. Risalire al nome e al cognome dell’aggressore è compito dei carabinieri della compagnia cittadina, che insieme ai colleghi della polizia di Stato e dalla Locale hanno presidiato senza tregua i luoghi di ritrovo per i festeggiamenti, tra cui appunto piazza Vittoria. Il ragazzo ferito ha raccontato di essere stato colpito improvvisamente da un coetaneo che non conosceva, per ragioni a lui ignote. Ma questo, appunto, è tutto da verificare. B.Ras.