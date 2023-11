Colpo in banca da 100mila euro. Scena muta

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre arrestati per la rapina da centomila euro alla filiale della Cassapadana di Gardone Valtrompia. Ieri i due palermitani in trasferta, 32 e 41 anni e la 48enne di Gardone, incensurata e mamma e nonna, che avrebbe fatto da autista, sono comparsi davanti al gip. La procura ha chiesto il carcere e il giudice si è riservato la decisione. Il colpo risale a venerdì mattina. Armati di taglierino, i due uomini hanno fatto irruzione in banca, hanno atteso che la cassaforte temporizzata si aprisse e si sono fatti consegnare dalla cassiera il lauto bottino. Poi sono scappati in auto, con al volante la donna. Ma la fuga è durata poco.