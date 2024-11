Como, due chili di cocaina sotto il sedile della macchina: era nascosta in un pacco Amazon

Como, 9 novembre 2024 – Quasi due chili di cocaina nascosti sotto il sedile della macchina. Erano imballato in un pacco Amazon. A trovare la droga e arrestare i due corrieri che la trasportavano sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Como.

Como, i poliziotti mentre trovano la droga

In manette sono finiti una coppia di milanesi di Cassano d'Adda: lui è un 32enne nato in Svizzera, lei ha 38 anni ed è originaria di Treviglio. I poliziotti li hanno fermati in via Mariano Tentorio in centro a Como, vicino alla sede della Motorizzazione civile, durante un imponente servizio di controllo del territorio organizzato dal questore Marco Calì, con agenti della Mobile, della Volanti e della Sesta sezione del Gabinetto. Viaggiavano a bordo di una nuova Peugeot 3008 con targa elvetica, noleggiata da società di Noranco, sempre in Svizzera.

Ai poliziotti è bastata un'occhiata per capire che i due nascondevano qualcosa, perché parecchio nervosi. Non si sbagliavano: durante l'ispezione, sotto il sedile della passeggera, da una borsa è saltato fuori un pacco Amazon. Dentro però non c'era qualche acquisto online, ma 1 chilo 760 grammi di cocaina purissima. Auto e droga sono stati sequestrati, i due arrestati e trasferiti in carcere a Como con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini per sapere dove si siano riforniti di droga, per conto di chi la trasportassero e a chi fosse destinata sono in corso.