Va in giro in auto a spacciare cocaina, arrestato. In casa aveva droga e contanti nascosti in un peluche

Alserio (Como), 6 novembre 2024 – I poliziotti della Squadra Mobile, che già lo conoscevano per precedenti simili, martedì pomeriggio a Orsenigo lo hanno visto far salire in auto una persona, e subito hanno sospettato che fosse avvenuto un acquisto di droga. Il controllo svolto subito dopo ha dato esito positivo, e ha portato all’arresto in flagranza di reato di un erbese di 38 anni domiciliato ad Alserio, alla guida di un'auto intestata a un pregiudicato. In tasca aveva un’altra dose di cocaina, mentre a casa sono stati trovati diversi involucri contenenti cocaina, mdma in cristalli e una pastiglia di ecstasy, oltre a 700 euro in contanti. Tutto nascosto in un peluche e sequestrato come prova di attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e processato per direttissimo questa mattina, finito agli arresti domiciliari in attesa del rinvio del processo, fissato tra un mese.