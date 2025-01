Como, chiuso il Civico XV di via Viganò: ecco perché

Como, 23 gennaio 2025 – Polizia e Carabinieri di Como, questa mattina hanno sospeso la licenza con immediata cessazione dell’attività, di un locale pubblico di Como del music pub Civico XV di via Viganò, zona caserme, che da tempo era sotto osservazione in quanto ritenuto luogo in cui avvenivano condotte illegali, con ritrovo di pregiudicati e di inosservanza dei rilievi a cui era già stato sottoposto in passato.

Il Questore di Como Marco Calì, ha quindi firmato un provvedimento che sospende immediatamente, per una durata di 30 giorni, la licenza del locale e la sua attività di intrattenimento. La Divisione di Polizia Amministrativa, nella sua relazione, elenca una lunga serie di episodi e di reati che si sono verificati all’interno e all’esterno del locale, tutti documentati dagli interventi della Squadra Volante della polizia e del Radiomobile dei carabinieri: dalle responsabilità per l’incauta gestione dell’attività del locale, alla pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Negli ultimi due anni, sono infatti avvenute liti e risse in strada, danneggiamenti o schiamazzi molesti, aggressioni e lesioni, la costante presenza di pregiudicati e altri reati, tra cui resistenze ed oltraggi dei clienti nei confronti delle forze di polizia. A questo si aggiunge la contestazione, per il gestore, di una grave incuranza nel non denunciare alle autorità quanto accadeva. Infine, nonostante le precedenti sospensioni delle attività disposte dal Questore, venivano ancora organizzate, senza la necessaria licenza, serate danzanti con dj set, trasformando di fatto il locale in una discoteca.