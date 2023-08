Chiasso, fermati in dogana due camion carichi di merce contraffatta: sequestrati 1.536 articoli

Como – Due camion carichi di merce contraffatta, in uscita dalla Svizzera e diretti in Italia, sono stati fermati alla dogana di Chiasso. All’interno dei mezzi pesanti, quattro grossi container colmi di merce contraffatta, in particolare orologi, borse, scarpe e abbigliamento di grandi marchi della moda. Ovviamente tutto falso.

A fermare i camion, con targa tedesca e provenienti appunto dalla Germania, è stato lo scorso 28 luglio il personale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc), nell’ambito di un normale controllo doganale. Nel dettaglio, sono state trovate 1.404 falsificazioni di abbigliamento e accessori e 132 falsificazioni di orologi per un totale di 1.536 pezzi. Dopo essere stata notificata ai detentori dei marchi, la merce è stata trattenuta e verrà distrutta.