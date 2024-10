Cernobbio lancia il progetto “Oltre lo sguardo”: un tour immersivo sulle montagne del Lario

Cernobbio (Como), 14 ottobre 2024 - In occasione della seconda edizione di ComoLake2024, la conferenza internazionale che avrà luogo dal 15 al 18 ottobre a Villa Erba, il Comune di Cernobbio presenterà per la prima volta il progetto di comunicazione eco-turistica "Oltre lo sguardo". Si tratta di un tour immersivo lungo un percorso escursionistico sulle montagne del Lario - www.cernobbiotrail.it il sito - in realtà virtuale fruibile attraverso visori Vr Oculus.

Il progetto permette al visitatore-turista di immergersi completamente nella realtà ambientale di Cernobbio. L’iniziativa va incontro all’esigenza di sviluppare un turismo moderno e sostenibile, e di andare alla scoperta di una Cernobbio al di fuori dei tradizionali circuiti di visita, amena e panoramica, che culmina ai 1.325 metri del Bisbino, la cima più alta del primo bacino del Lago di Como. "Cernobbio è un luogo noto in tutto il mondo per le sue ville storiche e per la bellezza del paesaggio – dice il sindaco Matteo Monti – ma è anche una destinazione che non soffre la stagionalità, una location rinomata nel settore espositivo-congressuale”.