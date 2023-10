Cermenate, uomo denuncia per stalking l'ex-amante

Cermenate (Como), 28 ottobre 2023 - Questa volta a rivolgersi ai carabinieri perché si sentiva oggetto di stalking è stato un uomo, minacciato e vessato dalla sua ex-amante che non accettava la fine della loro relazione.

Così negli ultimi mesi la vita di un 61enne era diventata un inferno, la sua ex una 60enne di origini straniere lo tempestava di messaggi, lettere e chiamate telefoniche accompagnate da insulti e minacce rivolte non solo a lui, ma anche alla moglie. Per questo l’uomo esasperato si è rivolto ai carabinieri di Cermenate e la donna è stata denunciata per stalking.