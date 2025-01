Cermenate, detenuto in permesso premio si ubriaca e aggredisce i parenti: riportato in cella

Cermenate, 2 gennaio 2024 – Era uscito dal carcere di Opera in permesso premio, autorizzato a passare la notte di San Silvestro con i familiari. Ma l’uomo, 46 anni, ridotto in uno stato di palese ubriachezza, ha aggredito i parenti, costringendoli a chiamare i carabinieri. Che lo hanno riportato in cella.

L’intervento dei carabinieri del Radiomobile di Cantù risale alla sera di martedì, quando sono stati chiamati in una abitazione di Cermenate in cui era in corso una lite tra familiari. Qui hanno trovato l’uomo, non solo fortemente ubriaco, ma anche ferito alla testa a causa di una caduta dalle scale: poco prima dell’arrivo della pattuglia, aveva perso l’equilibrio ed era precipitato proprio a causa della sua condizione che non gli consentiva nemmeno di reggersi in piedi.

Il quarantaseienne è stato quindi portato al pronto soccorso del Sant’Anna e medicato, e poi riaccompagnato in carcere a Opera.