Centro impiego sulle spese c’è l’accordo

Una delle ultime riunioni di Giunta del 2023 del Comune di Erba ha portato alla approvazione dello schema di accordo per la suddivisione della spese di gestione del Centro per l’impiego di Erba, punto di riferimento territoriale, uno dei cinque attivi in provincia di Como. La normativa prevede che le spese ricadano sui Comuni, mentre il funzionamento e le relative utenze sono a carico della Provincia. A fine anno è scaduto il contratto di locazione per l’attuale sede, che prevedeva un impegno di spesa di 25mila euro, facendo sorgere la necessità di rinnovare ulteriormente l’accordo tra il Comune di Erba, capofila e punto di riferimento per l’anticipo delle spese spettanti, e tutte le altre Amministrazioni che dovranno a loro volta sottoscrivere il documento: Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d’Erba, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano e Valbrona. La convenzione prevede che i Comuni trasmettano al Comune di Erba entro il 31 gennaio di ogni anno il numero aggiornato dei residenti, per consentire la ripartizione del canone di affitto. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Como, relativi al terzo trimestre del 2023, tra luglio e settembre sono state pubblicate ricerche per un totale di 365 posti di lavoro. Tra i settori maggiormente coinvolti nella richiesta di personale, c’è il manifatturiero con 84 posizioni, seguito dalle 81 del commercio, le costruzioni con 65, il noleggio e agenzie di viaggio 37 e il turismo 24. Pa.Pi.