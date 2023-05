Centro civico Scoppia la pace

Torna a riaprire il centro civico di Camnago Volta, chiuso nelle scorse settimane dal Comune insieme a quelli di Monte Olimpino, Civiglio e Tavernola per risparmiare sulle spese delle utenze. A far cambiare idea a Palazzo Cernezzi sono state le associazioni Auser oltre lo sguardo, il WWf Insubria e il Laboratorio di Teatro che in cambio delle chiavi del centro civico si sono impegnati a organizzare corsi ed eventi per la polazione.

In cambio il Comune concederà loro gli spazi a fronte di un affitto simbolico di 20 euro al mese. Non sono previste, per ora, modifiche rispetto al regolamento entrato in vigore nelle scorse settimane che aveva portato a un aumento dei contributi richiesti alle associazioni per l’utilizzo degli spazi civici. Un provvedimento che aveva sollevato non poche critiche da parte delle minoranze. "La giunta Rapinese ha scelto di aumentare dalle 10 alle 30 volte il contributo dovuto dalle associazioni comasche per l’utilizzo dei centri civici: un aumento che metterà in difficoltà moltissime realtà del nostro territorio - aveva denunciato Stefano Legnani per il Pd - Fino ad oggi per l’utilizzo delle sale dei centri civici era dovuto solo un contributo annuale di circa 25 euro".