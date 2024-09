Castel Baradello. Rievocazione storica con i figuranti

Sabato 14 settembre le visite al Castel Baradello di Como saranno rese ancora più speciali dalla presenza di rievocatori in abiti storici per tutto il giorno, con la possibilità di degustare birre locali dalle 16 alle 18. Inoltre, grazie alla collaborazione con una delle migliori scuole di scherma storica del territorio, l’Asd Sala d’Armi Stella Splendens, iscrivendosi ai laboratori a tema, si avrà la possibilità di vedere e provare, in modo sicuro ed educativo, le armi in uso nei periodi di massimo splendore del Castello. L’accesso al Castello è solo pedonale.