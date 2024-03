Casnate con Bernate, così ha agito la banda delle tute nere: un’azione da “militari”

Casnate con Bernate (Como) – Il furgone bianco procede in retromarcia e abbatte la cancellata alle 21.11 di mercoledì sera, in via Arno, sede della El Logistica di Casnate. Pochi minuti dopo, alle 21.14, la telecamera di sicurezza inquadra undici uomini in tuta da ginnastica nera, scarpe da tennis, berretti scuri calati sui volti. Tutti uguali, come se fosse una divisa.

Si avvicinano all’ingresso del capannone, ma poi devono scappare a mani vuote, messi in fuga dall’allarme. Immagini nitide di un assalto che, in questo caso, è rimasto solo un tentativo, ma non utili a dare un volto e un nome a nessuna di quelle sagome. Pochi attimi prima, nelle vie intorno alla ditta, avevano parcheggiato nove mezzi, tra auto e furgoni, in modo apparentemente disordinato, ma con una logica precisa: impedire l’arrivo delle pattuglie, fargli guadagnare preziosi minuti per poter fuggire con un bottino che si annunciava promettente. Oltre a questo, anche qualche chiodo buttato a terra, ulteriore dettaglio di una tecnica ormai consolidata utilizzata dalle bande che commettono grossi furti o rapine.

La Squadra Mobile di Como, sta partendo da queste immagini per cercare qualche indizio utile a far partire le indagini sul tentato colpo, fotocopia di quello messo a segno a febbraio dello scorso anno, tuttora a carico di ignoti. Sono inoltre stati messe sotto sequestro i veicoli rubati e utilizzati come deterrenti, nella speranza di trovare impronte o qualcosa di simile. Al momento, non ci sono novità significative nelle indagini, concentrate su queste ricognizioni preliminari e sul riscontro di eventuali analogie con altri colpi.