Festival del legno. Il sapere artigianale ancora protagonista

Il Festival del Legno, in programma dal 24 settembre al 5 ottobre, si arricchisce di un nuovo format pensato per rafforzare le relazioni commerciali e valorizzare il sapere artigianale del territorio: Incoming Buyer, progetto realizzato grazie alla collaborazione della Camera di Commercio Como-Lecco e di Promos Italia. L’iniziativa si terrà il 30 settembre e il 1° ottobre e vedrà la presenza a Cantù di buyer, architetti e designer provenienti da Lombardia e Svizzera. Visite, incontri e appuntamenti tra aziende e professionisti individuati per il loro interesse verso il design di qualità.