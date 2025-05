Asso, Binago, Cirimido. Sfide tra liti e quorum

Asso, Binago, Cirimido. Sono tre i Comuni della provincia di Como al voto per ragioni straordinarie tra i 18 lombardi. Il caso di Asso (2.915 elettori) è storia recente: il sindaco, Tiziano Aceti, si è dimesso a fine gennaio dopo due mozioni di sfiducia e l’uscita dal Consiglio comunale di quattro elementi della maggioranza. Il commissariamento è durato poco, il tempo di traghettare il Comune al voto: Aceti si ripresenta con la lista “Rinnoviamo Asso La Vallategna” contro il suo ex assessore (dimissionario), Mirko Donadini Pina, candidato di “Sìamo Asso”.

Binago (4.356 elettori) cerca un sindaco perché un anno fa il candidato unico, Alfredo Garavaglia, non aveva raggiunto il quorum del 40% dei votanti previsto per convalidare l’elezione: solo il 29,3% si era presentato alle urne. Stavolta i candidati sono tre: Davide Amonini (“Uniti per Binago“), Maria Luisa Brai (“Fratelli d’Italia - Binago in Movimento“), Maricla Vitulo (“Esperienza e Rinnovamento“).

Il terzo Comune al voto è Cirimido, il più piccolo (1.718 elettori), che ha perso il sindaco lo scorso agosto a causa di un malore: il candidato unico è Mario Antonio Galli di “Insieme per Cirimido“. La sfida per lui è contro l’astensione.

Luca Balzarotti