Il corpo di una donna riaffiora dal lago. Disposta l’autopsia

È di una donna italiana di 60 anni il corpo senza vita ripescato ieri mattina dal lago, nel tratto antistante via per Cernobbio a Como. È stato notato dalla Guardia Costiera, affiancata dalla polizia chiamata sul luogo del ritrovamento. Si ritine che possa essersi trattato di un gesto volontario, anche in considerazione di analoghi comportamenti autolesionistici che la donna aveva già avuto, ma il magistrato di turno della Procura di Como, ha comunque deciso di procedere con un’autopsia, per togliere ogni dubbio sulla causa della morte. Le sue condizioni fanno pensare che fosse in acqua da poco tempo, circa dodici ore.