Casa Ozanam cerca volontari per accoglienza uomini senza dimora durante l'inverno

Casa Ozanam, che da oltre 90 anni accoglie in via prevalente uomini senza dimora, con difficoltà economiche, italiani e stranieri senza alcuna discriminazione, lancia la campagna per la ricerca di volontari. Persone disponibili a offrire il proprio tempo e le proprie capacità nei mesi invernali, con serietà e continuità, fino al 30 aprile. Un appello necessario per far fronte all’importante impegno sociale e dare sostegno alle persone accolte.

La struttura da sempre offre e persegue un’accoglienza inclusiva, "rivolta alla creazione di ambienti in cui poter instaurare legami interpersonali, sviluppare un senso di appartenenza e favorire una crescita personale degli ospiti che accoglie". La struttura di via Cosenz e via Leoni inoltre fa parte della rete Vicini di Strada al fianco delle istituzioni e delle associazioni che da anni si spendono per i più deboli. Quest’anno raddoppiando i posti letto, che sono passati da 4 a 7, dedicati nei mesi invernali a chi senza un riparo rischierebbe di compromettere la propria salute se non la propria vita.

Ai volontari che aderiranno, mettendo a disposizione anche solo una notte al mese, Ozanam destinerà una camera doppia con bagno interno, con impegno dalle 19.30 alle 7.00 e con cena offerta. La campagna è rivolta, inoltre, alla ricerca di nuovi volontari pronti a spendersi in più attività utili al buon funzionamento della Casa: cuochi o aspiranti cuochi che abbiano tempo e voglia di unirsi alle "domeniche in Ozanam" per preparare una cena diversa e un po’ speciale per gli ospiti, ma anche giovani motivati curiosi di conoscere e approcciare il terzo settore diventando attori di un cambiamento.

Per informazioni segreteria@ozanamcomo.it o visitare il sito di Casa Ozanam: http://ozanamcomo.org.