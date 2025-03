Caro affitti in città: "Ormai sfiorano i duemila euro"

Il turismo fa bene a Como, ma non a chi deve pagare l’affitto che ormai per abitare in città e neppure in centro è costretto a spendere anche 1.800 euro al mese per un appartamento. "Riteniamo indispensabile intervenire con misure integrate, per incentivare la locazione a lungo termine a prezzi calmierati e la cooperazione tra proprietari e inquilini - spiega Vincenzo Falanga dell’associazione Nova Como - A marzo gli affitti sono aumentati ancora e ormai sfiorano i 2mila euro al mese".

Il valore medio di un immobile in città è di 21,04 euro al metro quadro, ben al di sopra della media italiana che si attesta attorno agli 11 euro al metro quadro. All’interno della città i prezzi variano in maniera molto sensibile a seconda della posizione e della distanza dal lago e dai servizi, così se in centro è impossibile trovare qualcosa a meno di 2.300 euro al mese a Tavernola si trovano soluzioni disponibili anche con 850 euro.

"Oltre agli inquilini occorre venire incontro alle esigenze di chi affitta casa a lungo termine con canoni calmierati, ad esempio applicando una riduzione dell’Imu e introducendo premialità su tasse e tributi locali, ad esempio azzerando la Tari". L’associazione chiede a Palazzo Cernezzi d’istituire un tavolo permanente di confronto con le principali associazioni di categoria di proprietari e inquilini e le organizzazioni sindacali del settore abitativo.

"Si devono definire contratti tipo, cioè modelli standardizzati, con parametri di durata, canone e clausole specifiche a tutela sia del proprietario sia dell’inquilino, da adottare in maniera semplice e rapida. Siamo convinti – conclude Vincenzo Falanga – che con azioni di medio/lungo periodo il contenimento del costo degli affitti possa portare diversi vantaggi. In particolare, il miglioramento del tessuto sociale e della qualità della vita".