Carlazzo, frana sulla provinciale 10: auto travolta da fango e detriti. Evacuata un’abitazione, chiusa la strada che porta in paese

Carlazzo (Como), 23 settembre 2023 - Grande paura questo pomeriggio a Carlazzo dove nel pomeriggio, attorno alle 13.30, una frana si è abbattuta sulla provinciale 10 che da Menaggio sale in paese. Il fango e i detriti si sono staccati dalla parete della montagna probabilmente a causa delle abbondanti piogge degli ultimi due giorni e hanno travolto un’automobile, per fortuna senza nessuno a bordo, che era parcheggiata in prossimità di un’abitazione poi evacuata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il sindaco e i carabinieri che hanno deciso, in via precauzionale, di chiudere la strada che sale verso il paese in entrambi i sensi marcia in attesa delle ispezioni dei geologi. Per raggiungere Carlazzo sarà necessario percorrere la strada che sale da Corrido.