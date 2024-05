Cardano al Campo, choc per la morte del pilota Paolo Dal Pozzo: "Il tuo ricordo vola con noi"

«Grazie, caro amico, per tutto quello che hai fatto: il tuo ricordo volerà alto con noi, sempre". È il toccante messaggio degli amici di Helicopter Safety dedicato a Paolo Dal Pozzo, il 41enne co-pilota dell’elisoccorso, vittima di un incidente nella mattinata di sabato all’aeroporto dei Parchi all’Aquila, investito da un’autocisterna. Nel capoluogo abruzzese si doveva svolgere l’Air Show, manifestazione sospesa in segno di lutto. Ieri mattina poco dopo le 10,30 le Frecce Tricolori sono però sfrecciate sopra l’Aquila, non un’esibizione ma un l’omaggio dal cielo a Paolo Dal Pozzo. Un veloce passaggio nel cielo, un saluto commosso al 41enne che aveva volato migliaia di ore con passione come dipendente della società Avincis, nell’elisoccorso. "Ringrazio l’Aeronautica e la pattuglia acrobatica per questo gesto di grande rispetto e vicinanza alla comunità aquilana, addolorata, al co-pilota, alla famiglia e al 118", ha detto il sindaco aquilano Pierluigi Biondi.

La moglie di Dal Pozzo, Alessandra, è docente all’Istituto professionale Olga Fiorini di Busto Arsizio. "Siamo senza parole, increduli – dicono i colleghi – In questo doloroso momento ci stringiamo con affetto ad Alessandra e ai suoi due bambini". Da otto anni Dal Pozzo era pilota del Pegaso 3, l’elisoccorso del 118 utilizzato per i trasferimenti d’emergenza. Un professionista di grande esperienza, autore anche di una pubblicazione dedicata alla sicurezza in volo.

Commosse le parole degli amici di Helicopter Safety: "Oggi ricordiamo con immenso dolore e rispetto la scomparsa di un uomo che ha dedicato la vita al cielo, un pilota straordinario il cui impegno per la sicurezza aerea ha lasciato un’impronta indelebile. Autore di un libro fondamentale sulla sicurezza in volo, ha condiviso la sua vasta esperienza e i preziosi consigli per garantire operazioni di volo più sicure. Le sue parole, improntate alla prudenza e alla preparazione, risuoneranno sempre come una guida per piloti e professionisti del settore. La sua carriera è stata segnata da innumerevoli voli sicuri, come priorità sempre la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio".

«Con il suo libro – continuano da Helicopter Safety – ha educato e influenzato positivamente l’intera comunità aeronautica. La sua perdita è un duro colpo per tutti noi. Oggi, mentre piangiamo la sua assenza, celebriamo anche il contributo di conoscenza e sicurezza che ci ha lasciato. Il suo spirito, guidato dall’integrità e dalla passione per il volo, continuerà a ispirarci e a guidarci verso cieli più sicuri. Grazie, caro amico, per tutto quello che hai fatto: il tuo ricordo volerà alto con noi, sempre. Addio Paolo".