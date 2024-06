Capiago Intimiano, smantellato un bivacco: trovati soldi e droga

Capiago Intimiano, 21 giugno 2024 – I controlli dei Baschi Verdi della Guardia di finanza del Gruppo Como nell’area boschiva di Capiago Intimiano, hanno portato al sequestro di 90 grammi di marijuana e di 90 euro in contanti. Droga e denaro abbandonati in un bivacco abbandonato, probabilmente di fretta mentre arrivava la pattuglia. La postazione, individuata in una zona nota per lo spaccio boschivo, è stata smantellata, con tutto ciò che conteneva, ad eccezione di quanto finito sotto sequestro a carico di ignoti.

Nelle stesse ore, al valico autostradale di Brogeda, i finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, assieme a un cane antidroga, hanno sequestrato a una coppia di turisti olandesi in ingresso in Italia, 3 grammi tra cocaina ed eroina, e una boccetta contenente 5ml di Ghb, la cosiddetta droga dello stupro. Sostanze detenute per uso personale, per le quali entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di stupefacenti.