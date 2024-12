Canzo, escursionista 61enne si fa male lungo un sentiero impervio: lo recuperano i vigili del fuoco

Canzo, 27 dicembre 2024 – Un uomo di 61 anni è stato raggiunto dai vigili del fuoco lungo un sentiero impervio e portato in salvo, dopo che si era procurato una distorsione a un ginocchio che gli impediva di fare rientro da solo. L’intervento è iniziato verso le 15 al rifugio Terz’Alpe in via Gajum a Canzo, dove l’escursionista è stato recuperato dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, e affidato al personale del 118 che lo ha valutato in posto. E’ il secondo intervento di soccorso in poche ore, dopo il trasporto a valle di un uomo di 60 anni, colpito da un dolore alla schiena giovedì sera verso le 23.40 mentre si trovava a Lenno, in via dell'Alpe in una baita sopra l'Abbazia dell'Acquafredda. Il personale dei vigili del fuoco di Menaggio e Como, assieme ai sanitari del 118, ha provveduto al suo recupero adagiandolo su una barella portantina, per poi portarlo in ospedale a Gravedona.