Canzo, cade sul sentiero di San Miro: donna recuperata dal Soccorso alpino

Canzo (Como), 9 luglio 2023 - È finita nel peggiore dei modi la camminata domenicale di una 76enne caduta nei pressi del santuario di San Miro, sopra Canzo. La donna che riportato la sospetta frattura del femore e non riusciva a muoversi, così in suo soccorso sono arrivati i volontari del centro operativo del Bione dellla XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. I tecnici del Cnsas sono arrivati sul posto, l’hanno condizionata dal punto di vista sanitario e trasportata a valle con la barella portantina, dove c’era l’ambulanza di Sos Canzo; infine, è stata trasportata in ospedale. L’intervento è finito alle 12:30, sul posto anche i vigili del fuoco.